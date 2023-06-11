Kur’an-ı yakanlara geçit yok

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 1 Ekim 2014'ten bu yana yürüttüğü görev süresi Ekim 2023'te dolacak. Bu nedenle yeni genel sekreterinin kim olacağı sorusu yeniden gündemde. Rusya ile NATO arasındaki gerilimin en üst düzeyde olduğu bir dönemde böyle hassas ve yüksek profilli bir siyasi göreve kimin geleceği çokça konuşuluyor. Son dönemde en ciddi adaylardan biri, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen. Frederiksen'in 6 Haziran'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi, bu yöndeki söylentileri artırdı. 45 yaşındaki Frederiksen, Ukrayna'ya yönelik desteği ve Rusya'ya karşı sert söylemleriyle dikkati çekiyor. Ayrıca son dönemde sürekli Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla gündeme gelen Danimarka'da, hükümet bu olayları engelleyici bir tutum içinde olmadı. Bu nedenle Frederiksen'in adaylığına Türkiye'nin şüpheyle yaklaşabileceği tahmin ediliyor.NATO'nun en üst pozisyonuna bir kadının getirilmesi geçen yıl oldukça sık konuşulmuştu. Ancak son aylarda kadın aday gündemden düşmüş gibi görünüyor. Bu yüzden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace da muhtemel adaylar arasında gösteriliyor. Ayrıca Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Hollanda Başbakanı Mark Rutte gibi isimler de gündeme geliyor. 31 üyeli ittifakın mevcut genel sekreteri olan eski Norveç Başbakanı Stoltenberg'in görev süresi daha önce 3 kez uzatılmıştı. Stoltenberg'in görevinin bir kez daha uzatılması ihtimali de gündemde.NATOGenel Sekreterliği'ne geleneksel olarak Avrupa ülkesinden bir devlet veya hükümet başkanı getiriliyor. Sekreterin 4 yıl görev süresi bulunuyor. Şu ana kadar İngiltere 3, Belçika, Hollanda ve İtalya ikişer kez NATO'ya genel sekreter gönderdi. Almanya, İspanya, Danimarka ve Norveç'ten de birer kişi genel sekreter oldu.