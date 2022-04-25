Küresel askeri harcamalar rekor kırdı

Küresel askeri harcamalar 2021 yılında ilk kez 2 trilyon doları aşarak rekor kırdı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) raporuna göre, askeri harcamalar bir yıl öncesine göre yüzde 0.7 artış gösterdi. Harcamalar, yaklaşık 2 trilyon 113 milyar dolara yükseldi. Rapora göre, en fazla askeri harcama yapan ülkeler sırasıyla ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Rusya. Bu 5 ülkenin harcaması, toplam harcamanın yüzde 62'sine denk geliyor. Böylece koronavirüs salgınının ikinci yılında da askeri harcamalar artmaya devam etti. SIPRI uzmanlarından Diego Lopes da Silva "2021 için ortaya çıkan rakam bizim bugüne kadar ulaştığımız en yüksek değer oldu" dedi.