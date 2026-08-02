Küresel çete, insanlığın kökünü kazımanın peşinde
İngiltere merkezli Sustainable Development dergisinde yayımlanan bir araştırma, "8 milyarı aşan dünya nüfusunun 2200 yılına kadar kademeli olarak 4 milyara gerilemesinin doğa ve insanlık için daha sürdürülebilir olacağını" savundu. Araştırmada kız çocuklarının eğitimi ve aile planlamasının yaygınlaştırılması çözüm olarak öne çıkarıldı. Araştırma, çözümü nüfusun azaltılmasına bağlarken, dünya nüfusunun yalnızca yüzde 16'sını oluşturan yüksek gelirli ülkelerin, küresel kaynak kullanımının yüzde 74'ünden sorumlu olduğu gerçeğini görmezden geldi. ABD tek başına yüzde 27, Avrupa ise yüzde 25 paya sahip. Araştırma, çevre krizinin nedenini tüketim alışkanlıklarından uzaklaştırıp nüfusa yüklediği gerekçesiyle tartışma yarattı.