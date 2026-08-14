Küresel füze açığını Türkiye kapatabilir
Son dönemlerde artan savaşlar ve bölgesel riskler bazı ülkelerin stoklarını eritmekle kalmadı çok sayıda başkentte 'Biz ne kadar hazırız?' sorusuna neden oldu. Bir tarafta Ukrayna-Rusya arasında yaşananlar diğer yanda İran-İsrail-ABD üçlüsüyle başlayıp tüm Körfez'e yayılma ihtimali olan savaş. Dünya, yarım asırdan fazla süre sonra ilk kez bu denli yoğun, uzun süreli ve hayli geniş alanı etkileyen bir krizi tecrübe ediyor. Füze üretimi çokça para, ciddi bir süre ve farklı etkenlerin egemen olduğu karmaşık bir denklem. Türkiye, dünyanın dört bir yanında oluşacak füze ihtiyacı için en doğru adreslerden biri olarak öne çıkıyor. Birçok uzman Türkiye'ye füze üretiminde boşluğu doldurabilecek kapasiteye sahip ülke olarak bakıyor.