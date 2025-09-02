Küresel Gazze filosu yeniden yola çıktı

FIlistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için İspanya'nın Barselona kentinden önceki gün Gazze'ye doğru yelken açan ancak kötü hava şartlarından dolayı geri dönen tekneler dün akşam tekrar yola çıktı. 44'ten fazla ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna İspanya'nın dışında İtalya, Yunanistan ve Tunus'tan da tekneler katılacak. Bu zamana kadar deniz yoluyla Gazze'ye doğru gitmeyi deneyen en büyük insani yardım misyonu olan Küresel Sumud Filosu'nda aktivist, sanatçı, politikacı, doktor ve gazeteciler yer alıyor. Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinliler'in topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etme yollarının aranmasını ifade ediyor.