Küresel Gazze Filosuna 11 tekne daha katıldı

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye gitmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yeni tekneler eklenmeye devam ediyor. Küresel Sumud Filosu'ndaki 11 tekne daha bugün Gazze'ye doğru yola çıktı.

Önceki gün de 10 tekne Tunus'tan Gazze'ye doğru yola çıkmıştı. Tunus'tan ilk tekne 13 Eylül'de Gazze'ye gitmek üzere limandan ayrılmıştı. İspanya'nın Barcelona kentinden 31 Ağustos'ta yola çıkan 22 teknenin yanı sıra Tunus'tan 23 tekne Küresel Sumud Filosu'nda yer alıyor.