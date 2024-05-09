Küresel iklim alarm veriyor

ABD'nin Michigan eyaletinde meydana gelen hortum hayatı felç etti. Portage bölgesinde çok sayıda ev hasar gördü. Binlerce hanenin elektriği kesildi. Hortum nedeniyle bir lojistik şirketine ait depo çöktü.Brezilya'da meydana gelen sel ve toprak kaymalarında ise hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e yükseldi. Öte yandan Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, geçen ayın şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen "en sıcak nisan" olduğu bildirildi. Geçen ayın ortalama yüzey hava sıcaklığı 15.03 derece ölçüldü. Bu ölçümün ocak için 1991-2020 ortalamasının 0.67 derece üzerinde olduğu aktarıldı.