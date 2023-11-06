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Giriş Tarihi: 7.11.2023

Küresel intifada

Küresel intifada
Dünyanın dört bir yanında milyonların Filistin'e desteği artarak büyüyor. ABD'den Almanya'ya, Fransa'dan Endonezya'ya ya da Japonya'dan Norveç'e kadar birçok ülkede vicdanların ortak sesi "Gazze'ye destek" oldu. Batılı siyasiler ise İsrail'e desteklerine devam ediyor. Filistin'e destek gösterilerine her türlü baskıyı yapan Almanya'nın Başbakanı Olaf Scholz'un dün söylediği sözler "Almanya'da Yahudilere saldıran herkes, hepimize saldırıyor demektir" ifadesi Batı'nın ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.
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Küresel intifada
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