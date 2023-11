Küresel intifada

İşgalci İsrail'in Gazze'de bebek, çocuk ve kadın ayırımı yapmadan Filistinli sivillere karşı yürüttüğü vahşi ve sistematik soykırım insanlığın vicdanını kanatmaya devam ediyor. ABD ve Avrupa'nın İsrail'e tam destek verdiği bu barbarlığa karşı ayaklanan dünya, okyanusların en ücra köşesindeki devletlerden Avrupa ve ABD'nin neredeyse bütün kentlerine, üniversitelerden stadyumlara, sanat sergilerinden moda defilelerine, bilimsel seminerlerden edebiyat toplantılarına kadar hemen her platformda İsrail ve detsekçisi batılı devletlerden Gazze'de hunharca katledilen bebeklerin hesabı soruluyor. Soykırıma arka çıkanlar en sert şekidle eleştirilirken küresel çaptaki boykot ve protestolara bir çok ülkede de siyasi ve diplomatik destek veriliyor.Nitekim 5 ülke Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) İsrail'in saldırılarının soruşturulması için başvurdu.UCM, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının soruşturulması için Güney Afrika, Bolivya, Bangladeş, Komorlar Devleti ve Cibuti'nin başvuruda bulunduğunu resmen duyurdu. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin sitesinden yapılan açıklamada, Güney Afrika, Bolivya, Bangladeş, Komorlar Devleti ve Cibuti tarafından yapılan başvuruların önceki gün Savcılık Ofisi'ne ulaştığı belirtildi. Bugüne kadar savcılığa önemli miktarda bilgi ve kanıt gönderildiği belirtilen açıklamada, Savcılık Ofisi çalışanlarının; hayatta kalanlarla görüşmek, sivil toplum örgütlerini dinlemek ve ilgili ulusal muhataplarla temas kurmak üzere Filistin Devleti ve İsrail'i ziyaret etme çabalarını da sürdüreceği vurgulandı.ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimine Gazze'de İsrail'e verdiği destekten dolayı tepkiler sürüyor. Beyaz Saray önündeki protestolara Amerikalı doktor ve hemşireler de katıldı. Acil ateşkes çağrısı yapan sağlık çalışanları çocukları, hastaları öldürmeyi bırakın pankartları açtı.Pulitzer ödüllü şair, deneme yazarı ve The New York Times (NYT) Magazine'nin şiir editörü Anne Boyer, İsrail'in Gazze'yi işgalinin ABD desteği ile sürdüğünü ifade ederek NYT Magazine'deki görevinden istifa etti. Boyer, kaleme aldığı istifa mektubunda, "Bizi bu mantıksız acıya alıştırmak isteyenlerin 'makul' tonları arasında şiir hakkında yazamıyorum" ifadelerini kullandı. Boyer istifa mektubunda, NYT'nin Gazze'deki savaşla ilgili haberleri kullandığı dili de hedef aldı.