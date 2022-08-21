Küresel ısınma yeni virüsleri dünyaya yayacak

İklim değişikliği nedeniyle bulaşıcı hastalıklar atağa geçti. Sıcaklıkların artması, ekosistemin bozulması yüzünden pek çok virüsün serbest kaldığı bilimsel araştırmalarla ortaya koyuldu. Bitki türleri ve vahşi hayvan sayısının azalması da yeni hastalıkların ortaya çıkmasına neden oldu. Uzmanlar iklim değişikliği ve küresel çevre sorunları nedeniyle yaşanması muhtemel salgın hastalıklar hakkında şu bilgileri verdi:
BUZULLARIN ERİMESİ ÇOK TEHLİKELİ
Alerji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Bilge Öztürk, yerkürede bir buçuk derece ısınma yaşandığını, bu durumun pek çok hastalığın artmasına neden olacağını aktardı. Öztürk, şunları kaydetti:
"Artış düşük gibi görünse de 1.5 derece bile çok büyük sorunlara yol açıyor. Böyle yapmaya devam edersek dünyanın 5 derece daha ısınabileceği öngörülüyor. Küresel ısınma nedeniyle salgın, alerjik hastalıklar, enfeksiyon ve kalp hastalıkları yaygınlaşacak. Bitki türlerinde değişiklik yaşanıyor, ortamda olmayan yeni bitki türleri ortaya çıkıyor.
Bitkiler yeni hastalık türlerini meydana getirebilir. Canlılar polenleri taşıyabilir böylelikle hastalıklar farklı coğrafyalara yayılabilir. İklim değişikliğini ciddiye almazsak risk büyük. Yapılan bilimsel araştırmalara göre buzulların erimesiyle 28 yeni virüs ortaya çıktı. Suyun yeterli olmaması, buzulların erimesiyle canlıların yaşam alanlarının yok olması yeni virüslerin çıkmasına neden olacak. Yeni virüsler daha önce keşfedilmemiş, çünkü buzda sıkışarak hayatta kalabilmiş. Buzulların erimesiyle ekosisteme karışma olasılıkları yüksek. Karbon salınımının azaltılması şart."
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN 218 HASTALIK
Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Semiha Çelik Ekinci, iklim değişikliği nedeniyle yaşanan sel, sıcak hava dalgası ve kuraklığın bulaşıcı hastalıkları artırdığına dikkat çekti.
Ekinci, "375 bulaşıcı hastalıktan 218'i iklim değişikliği nedeniyle meydana geldi. İklim değişikliği nedeniyle bulaşıcı hastalıklar artıyor. Sıcaklığın artması cilt kanserlerinde, enfeksiyon hastalıklarında artışa sebep olacak. Dikkatli olmayıp doğaya zarar verdiğimiz sürece doğa da bizden intikam alacak. O yüzden karbon salınımımızı azaltmalıyız" dedi.
3 KAT ARTABİLİR
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı ve BUHASDER İzmir Temsilcisi Dr. Kazım Kıratlı, insanlar gibi hayvanların da sıcak havalar yüzünden göç etmek zorunda kaldığını belirtti. Vahşi hayvanların sayısının azaldığını, hayvanların yaşadıkları bölgelerin değiştiğini vurgulayan Kıratlı, doğal yaşamları bozulan hayvanların insanlarla aynı ortamda yaşamaya başladığını söyledi.
Kıratlı, "Hayvan ve insan etkileşimi arttı. Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar da daha sık görülecek. Yaşam alanları daralan canlılar insanların sağlığını etkileyecek. Bu nedenle hayvanlardan bulaşan hastalıklar da artacaktır. Sıcaklığın yükselmesi sivrisinek, kene gibi canlıların geniş coğrafyalara dağılmasına neden oluyor.
Şarbon, kolera gibi hastalıkların görülmesi yaygınlaşacak. Kuraklık sonucu su kaynakları da azalıyor. Temiz su kaynakları kirleniyor. Dünya çok büyük risk altında. Salgın hastalıklar 3 kat artış gösterebilir" değerlendirmesinde bulundu.