Küresel ısınma yeni virüsleri dünyaya yayacak





Kıratlı, "Hayvan ve insan etkileşimi arttı. Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar da daha sık görülecek. Yaşam alanları daralan canlılar insanların sağlığını etkileyecek. Bu nedenle hayvanlardan bulaşan hastalıklar da artacaktır. Sıcaklığın yükselmesi sivrisinek, kene gibi canlıların geniş coğrafyalara dağılmasına neden oluyor.