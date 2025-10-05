Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden 29’u İspanya’ya gönderildi

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sınır dışı edilen 29 aktivistin İspanya, Portekiz ve Hollanda vatandaşı olduğu bildirildi.

Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden 29'unun bugün İspanya'ya gönderildiği belirtilen açıklamada, İsrail'in aktivistleri mümkün olan en kısa sürede sınır dışı etmek istediği öne sürülerek bazı aktivistlerin, "İsrail'e yasa dışı yollardan girdiklerini ve bunun sonucunda sınır dışı edilmeyi onayladıklarına" dair imzalamaları istenen belgeye imza atmayı reddedip sınır dışı sürecini uzattığı savunuldu.