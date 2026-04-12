Küresel Sumud Filosu Gazze’ye doğru yola çıkıyor: İsrail'in en korktuğu şey başına gelecek

İşgalci İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargoyu kırmak için sivil toplum kuruluşları, aktivistler ve gönüllülerce 2025 yılında oluşturulan Küresel Sumud Filosu, aynı hedef ve genişleyen stratejisiyle Gazze'ye doğru yola çıkıyor. Filonun organizatörlerinden Sümeyra Akdeniz Ordu, “Kimse kendini küçümsemesin, herkes bu mücadelenin içerisinde yer almaya cesaret ettiği an İsrail'in en korktuğu şey başına gelecek: Birlik oluşumuz." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2026 14:41

İspanya'nın Barselona limanında toplanan onlarca tekne, Eylül 2025'te İsrail'in yasa dışı yollarla engellediği girişimini ikinci kez çok daha fazla katılımla gerçekleştirmek istiyor. Gazze'ye uygulanan ambargoyu kırmak, insani yardım ulaştırmak, soykırıma uğrayan Gazze'nin çığlığını tüm dünyaya duyurmak için Barselona Limanı'ndan demir alan Küresel Sumud Filosu'nun organizatörlerinden Sümeyra Akdeniz Ordu, AA muhabirine, "Kimse kendini küçümsemesin, herkes bu mücadelenin içerisinde yer almaya cesaret ettiği an İsrail'in en korktuğu şey başına gelecek: Birlik oluşumuz." dedi. Akdeniz Ordu, "Bu yıl stratejimizi çok genişlettik. Çünkü mesele sadece deniz üzerinden ablukayı kırma girişimlerinde bulunmak değil. Aynı zamanda Küresel Sumud Filosu'na ait kara konvoyumuz da olacak. 22 Nisan'da parlamenter kongremiz olacak." diye konuştu. Karada da denizde de herkes birlik oluşturduğunda, pasif kalan ve bu soykırıma dahil olan hükümetlerde olması gereken baskıyı oluşturmuş olacaklarına işaret eden Akdeniz Ordu, amaçlarının da bunu göstermek olduğunu dile getirdi.

"GAZZE'YE VARACAĞIMIZA İNANIYORUM" Küresel Sumud Filosu'nun uluslararası organizatör kadrosundaki tek Türk olan Akdeniz Ordu, medikal ekiplerle, eğitimcilerle, şehir planlamacılarla beraber yola çıkacaklarını söyleyerek, hem sayıları hem de güçleri arttığı için Gazze'ye varacaklarına inandığını belirtti. Akdeniz Ordu, filonun Eylül 2025'teki girişiminde bazı teknelerin Gazze'ye 23 mile kadar yaklaştığını, somut ilerlemeler gördüklerini hatırlatarak, şöyle devam etti: "İlk gidişimizde İsrailliler bizimle oyalandıkları için Filistinli balıkçılar uzun bir aradan sonra balık tutmayı başardılar. Sahte de olsa bir ateşkes oldu ve Filistinlilerin ağzından bu girişimlerin onlar için çok önemli olduğunu hep duyduk. Zaten, onlar 'gelin' diyor. Biz burada kendi kendimize bir şeyler yapmıyoruz. Onların bizi beklediğini gördüğümüz için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve yine deneyeceğiz çünkü onlara gerçekten bir şeyler borçluyuz."