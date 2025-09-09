Küresel Sumud Filosu’na İHA saldırısı anbean kaydedildi: Gazze’ye umut taşıyan gemiyi yaktılar

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak üzere Tunus’tan yola çıkmaya hazırlanan Küresel Sumud Filosu’na ait bir gemi, insansız hava aracıyla hedef alındı. O anlara ait görüntüler kameralara yansırken, geminin bir kısmı alev aldı. Filo yöneticileri İsrail'in baskısına rağmen harekete devam edeceklerini vurguladı.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için 10 Eylül'de Tunus'tan yola çıkmaya hazırlanan ve 44 ülkeden aktivistler tarafından desteklenen Küresel Sumud Filosu'na (GSF) ait bir tekneye insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, X sosyal medya platformundan, İsrail'in ablukasını kırmak için 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na ilişkin açıklama yaptı.

Tunus'taki limanda filonun ana teknesine dron saldırısı düzenlendiğini belirten Albanese, limana doğru hareket eden diğer iki teknenin acil korunmaya ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Gazze'ye yardım teknesine Tunus'ta İHA ile saldırı | Video

"GEMİ ALEV ALDI"

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle düzenlenen Küresel Sumud Filosu'nun Tunus Deklarasyonu İcra Üyesi Vail Nevvar sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, İspanya'dan gelen teknelerden birine dronlu saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "Tunus'un Sidi Busaid Limanı'nda Küresel Sumud Filosu'na ait İspanyol gemisine insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi, geminin bir kısmı alev aldı. Teknedeki aktivistlerden aldığımız bilgiye göre, bir drondan tekneye yangın çıkaracak bir maddenin fırlatıldığı yönünde." ifadelerini kullandı.

Liman bölgesinde güvenlik önlemleri alan güvenlik güçleri, limanı araç ve insan girişine kapattı.

"İSRAİL'İN BASKISINA RAĞMEN DEVAM EDECEĞİZ"

Filonun yöneticilerinden Nebil Şenufi de Anadolu Ajansına (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, "Sidi Busaid Limanı'nda bir İspanyol gemisi hedef alındı." ifadelerini kullandı.

Şenufi, geminin kaptanının da saldırıyı doğruladığını aktardı.

Küresel Sumud Filosu yönetimi ise Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Filoya katılan en büyük gemiye Siyonist bir İHA saldırısı düzenlendi." açıklamasında bulundu.

Filo yönetimi tarafından yayımlanan bir videoda konuşan Şenufi, "Gemide kimse zarar görmedi, yalnızca geminin ön kısmında küçük çaplı hasar meydana geldi." dedi.

Şenufi, "Bu beklenen bir durumdu ancak bunu Sidi Busaid'de değil, açık denizde öngörüyorduk." diye ekledi.

"Bu saldırı, Gazze'ye doğru yelken açma kararlılığımızı ve azmimizi artıracaktır." ifadelerini kullanan Şenufi, "İsrail'in baskısına rağmen" filonun hareketine devam edeceğini vurguladı.

FİLONUN YARIN HAREKET ETMESİ BEKLENİYOR

İspanya'dan yola çıkan gemilerin 7 Eylül'de Tunus açıklarına varmasının ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Nevvar, "İspanya'dan tüm teknelerin ulaşması yaklaşık iki gün sürecek. İspanya'dan gelen tekneler, Tunus'tan katılacak teknelerle beraber çarşamba günü Tunus'tan yola çıkacak. İtalya açıklarında buradan katılacak teknelerle beraber Gazze'ye yolculuğumuz devam edecek." demişti.

Tunus'tan Küresel Sumud Filosuna katılmak üzere aralarında onlarca Türkün de olduğu farklı ülkelerden ve Tunuslu 150 civarında aktivist 1 Eylül'den bu yana teknelere binmek üzere hazırlanıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.