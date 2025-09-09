Küresel Sumud Filosu’na İHA saldırısı anbean kaydedildi: Gazze’ye umut taşıyan gemiyi yaktılar

Tunus'taki limanda filonun ana teknesine dron saldırısı düzenlendiğini belirten Albanese, limana doğru hareket eden diğer iki teknenin acil korunmaya ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, X sosyal medya platformundan, İsrail'in ablukasını kırmak için 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na ilişkin açıklama yaptı.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için 10 Eylül'de Tunus'tan yola çıkmaya hazırlanan ve 44 ülkeden aktivistler tarafından desteklenen Küresel Sumud Filosu'na (GSF) ait bir tekneye insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendi.

Açıklamada, "Tunus'un Sidi Busaid Limanı'nda Küresel Sumud Filosu'na ait İspanyol gemisine insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi, geminin bir kısmı alev aldı. Teknedeki aktivistlerden aldığımız bilgiye göre, bir drondan tekneye yangın çıkaracak bir maddenin fırlatıldığı yönünde." ifadelerini kullandı.

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle düzenlenen Küresel Sumud Filosu'nun Tunus Deklarasyonu İcra Üyesi Vail Nevvar sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, İspanya'dan gelen teknelerden birine dronlu saldırı düzenlediği belirtildi.

"İSRAİL'İN BASKISINA RAĞMEN DEVAM EDECEĞİZ"

Filonun yöneticilerinden Nebil Şenufi de Anadolu Ajansına (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, "Sidi Busaid Limanı'nda bir İspanyol gemisi hedef alındı." ifadelerini kullandı.

Şenufi, geminin kaptanının da saldırıyı doğruladığını aktardı.

Küresel Sumud Filosu yönetimi ise Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Filoya katılan en büyük gemiye Siyonist bir İHA saldırısı düzenlendi." açıklamasında bulundu.

Filo yönetimi tarafından yayımlanan bir videoda konuşan Şenufi, "Gemide kimse zarar görmedi, yalnızca geminin ön kısmında küçük çaplı hasar meydana geldi." dedi.

Şenufi, "Bu beklenen bir durumdu ancak bunu Sidi Busaid'de değil, açık denizde öngörüyorduk." diye ekledi.

"Bu saldırı, Gazze'ye doğru yelken açma kararlılığımızı ve azmimizi artıracaktır." ifadelerini kullanan Şenufi, "İsrail'in baskısına rağmen" filonun hareketine devam edeceğini vurguladı.