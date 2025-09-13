Küresel Sumud Filosu toplanıyor: Gemiler hareket etmeye başladı

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak hedefiyle Gazze'ye gitmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi Halid Bucuma, 12 Eylül Cuma günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan ve Tunus'taki Sidi Busaid Limanı'na gelen tekneler ile Tunus'tan filoya katılacak teknelerden hazır olanlardan 2'si ülkenin kuzeyinde bulunan Binzert Limanı'na geldi. Kötü hava şartlarından dolayı Gazze'ye hareket 13 Eylül Cumartesi günü öğleden sonraya ertelendi.' ifadelerini kullanmıştı.

FİLO'YA 50'YE YAKIN ÜLKEDEN KATILIM SAĞLANIYOR

Küresel Sumud Filosu'nda, "Özgürlük Filosu Koalisyonu", "Küresel Gazze Hareketi", "Mağrib Sumud Konvoyu" ve Malezya merkezli "Sumud Nusantara" organizasyonu yer alıyor. Filoda, 50'ye yakın ülkeden yüzlerce aktivist teknelerle Gazze'ye hareket ediyor.

Geçmişte Gazze'ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.