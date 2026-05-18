Küresel Sumud Filosu'nun etrafında İHA ve askeri unsur hareketliliği görüldü

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası'ndan paylaşılan bilgiye göre, "filonun etrafında henüz tespit edilemeyen dron ve askeri unsur hareketliliği" görüldü.

Filo yetkilileri, AA'ya yaptıkları açıklamada, filodaki teknelerin Antalya açıklarından Gazze'ye doğru ilerleyişini sürdürdüğünü ve uluslararası sulara ulaştığını belirtmişti.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, İsrail ordusunun 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı.

Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

