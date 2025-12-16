‘Küresel vicdanın sesi olduk’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika" temasıyla düzenlenen 16'ncı Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında konuştu. Fidan, Türkiye'nin Gazze'de İsrail'in işlediği soykırım karşısında küresel vicdanın sesi olduğunu belirterek "Filistin meselesinde en başından beri izlediğimiz ilkeli tutum, ateşkesin sağlanmasında başat rol oynadı" değerlendirmesinde bulundu. Fidan, 8 Aralık 2024'ün Suriye halkı için yeni bir umut sayfasının açıldığı bir milat olduğuna değinerek "Ancak Suriye'de işimiz aslında yeni başlıyor" dedi.