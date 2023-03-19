Küresel yardım hamlesi

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı'nı yürüten İsveç'in 50 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye destek sağlamak amacıyla düzenlediği Uluslararası Donörler Konferansı bugün Brüksel'de yapılacak. Konferans, AB üyesi ülkeler, aday ülkeler, komşu ülkeler, Rusya hariç G-20 ülkeleri, Körfez İş Birliği ülkeleri, Birleşmiş Milletler, uluslararası örgütler ve Avrupa finans kuruluşlarının katılımına açık olacak.AB öncülüğünde toplanacak yardımın yanı sıra Dünya Bankası öncülüğünde Türkiye'ye kredi de sağlanacak. Charlemagne binasında yapılacak konferans, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılacağı konferansın "Depremin Etkisi ve Toparlanma Vizyonu" oturumunda, Avrupa Komisyonu kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, BM Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Grubu Başkan Yardımcısı Achim Steiner konuşacak. Taahhütlerin bildirileceği oturum, Avrupa Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi eş başkanlığında yürütülecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşacağı bu bölümde heyetler taahhütleri bildirecek. Kararların ele alınacağı kapanış oturumu, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Leyen'in konuşmaları ile sona erecek. ANKARACUMHURBAŞKANLIĞI Strateji ve Bütçe Başkanlığı, hazırladığı "2023 Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Raporu"nu kamuoyu ile paylaştı. Raporda, depremler sonucu maddi hasarın boyutunun 2 trilyon TL (103,6 milyar dolar) düzeyinde olduğunun tahmin edildiği vurgulanmıştı.