Küresel yeşil listede KKTC imzası

Dünyanın en saygın sürdürülebilirlik derecelendirmelerinden biri olan UI GreenMetric 2025 Yeşil Üniversite Endeksi sonuçları önceki gün açıklandı. Türkiye, ilk 500'de yer alan 54 üniversitesiyle dünya birincisi olurken listede bu yıl önemli bir gelişme daha yaşandı. 105 ülkeden 1745 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) de ülke adıyla ilk kez yer aldı. Bu gelişme, KKTC'nin uzun süredir yükseköğretim üzerinden kurmaya çalıştığı uluslararası temasların somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs ülkesi olarak dünyada 580'inci sıradan listeye girdi. KKTC'deki Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ise Türkiye üniversitesi olarak değerlendirilerek 55'inci sıraya yerleşti ve listenin ilk 100'üne girdi. Bu tablo, KKTC üniversitelerinin küresel akademik sisteme açılımında Türkiye'nin stratejik bir köprü işlevi gördüğünü ortaya koyuyor. Sonuçlar, KKTC'nin vurguladığı "eğitim adası" vizyonunu da güçlendiren bir gelişme olduğu belirtiliyor.