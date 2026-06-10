Kurgu filmi gerçek oldu yapay zekâ yargıya girdi
Yapay zekâ yargı alanında da kullanılacak. Karısını öldürmekle suçlanan bir dedektifin yapay zekâ hâkimi karşısında yargılanmasını konu alan 2026 yapımı 'Mercy' filmi gerçeğe taşınıyor. İngiltere, devrim niteliğinde bir kararla Kraliyet Mahkemesi'nde ceza davalarında yapay zekâyı kullanacağını duyurdu. Ceza davalarında görev yapan yargıçlara hazırlık sürecinde yardımcı olacak yapay zekâ asistanlarının atanacağı belirtildi. Yapay zekâ araçları dijital hukuk asistanı gibi çalışacak. Dava dosyalarını özetleyecek, hukuki emsal araştırması yapacak ve davaların duruşmaya hazır olup olmadığını belirlemeye yardımcı olacak. Amaç, dava hazırlık sürecinde binlerce saatlik idari iş yükünü azaltmak.