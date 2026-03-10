Kürt nüfusla tehlikeli oyun

Hüseyin KAÇAR
İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında dün Kürt nüfusun yoğunlukta olduğu Luristan'a yönelmesi dikkat çekti. Luristan'ın Hürremabad kentinde İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları ve polise ait üslerin bombalandığı belirtildi. Hürremabad'ın yanı sıra, Luristan eyaletinde, Burucerd, Nurabad, Kuhdeşt, Alişter ve Rumeşkan kentlerindeki İran'a ait güvenlik ve askeri üsleri de hedef alındı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki Kürt grupların rejime karşı isyan çıkarmaları konusunda söylemlerde bulunmuştu.

