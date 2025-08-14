Kürtleri İsrail’in maşası mı yapmak istiyorsunuz? Oynamayı bırakın

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Hüseyin Salameh ile bir araya geldi. İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarının bir ayağını da Suriye'nin oluşturduğunu vurgulayan Fidan, terör örgütü YPG'nin çözümsüzlük üzerine temellenen tutumuna ilişkin ise "YPG, Suriye'de oyunbozan durumunda" ifadelerini kullandı.

'EN KARANLIK AKTÖR İSRAİL'

Süveyda'daki olaylar hakkında da konuşan Fidan, "Bu karanlık tablonun en büyük aktörlerinden biri İsrail" yorumunu yaptı. YPG'nin mevcut açıklamalarına bakıldığında 10 Mart mutabakatını yok saydığını, 'Türkiye'de yürüyen süreç de bizi hiç ilgilendirmiyor' anlamı çıktığını kaydeden Fidan, "Peki sizi ne ilgilendiriyor? Suriye'deki Kürt kardeşlerimizi İsrail'in maşası yapmak mı ilgilendiriyor sizi? Bu noktada, biz de artık tolere etmekte zorlandığımız gelişmeleri görmeye başlıyoruz" şeklinde konuştu. Fidan, örgütün hem 10 Mart'tan hem de Türkiye'de başlatılan süreçten sonra Suriye'de olumlu manada hiçbir gelişmeyi hayata geçirmediğini kaydetti.

'YENİ BİR SÜREÇ VAR'

Bakan Fidan, "Tam tersine, gerek Şam'daki süreçleri gerek Ankara'daki süreçleri örgütün ömrünü uzatmak ve muhtemel bir krizde faydayı maksimize etmek için bir bekleyiş içerisinde olduğunu görüyoruz. Artık YPG yönetim kadrolarının zamana oynama politikasını bırakması lazım. Bekledikleri karışıklık çıkmayacak. Çıksa bile onların istediği sonuç hiçbir zaman gerçekleşmeyecek" dedi. Terör örgütünün, yol yakınken Suriye'deki Kürt halkını riske atmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyleyen Fidan, "Bölgede ve Türkiye'de yeni bir süreç var. Bunlardan olumlu istifade etmek lazım. Bu süreçlere büyük bir iyi niyet yatırıyoruz diye, sizin küçük kurnazlıklarınızı görmüyor değiliz. Tekrar uyarıyorum. Durduğunuz yer, yer değil. Türkiye'nin güvenlik taleplerinin tatmin edilmediği ortamda, rahat durma şansımız yok" dedi.

ŞEYBANİ: TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Türk mevkidaşı ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı konuşmada, İsrail'in Suriye'nin egemenliğine göz koyduğunu belirterek, "Suriye'nin istikrarı bölgenin istikrarı demektir" ifadelerini kullandı. Şeybani "Bu zor durumlara rağmen ülkemizde bazı projeleri başlattık. Geri dönüşler için de zemin hazırlamaya çalışıyoruz" dedi. Şeybani, Türk hükümeti ve halkına teşekkür ederek "Suriye'ye verdiği destek için Türkiye'ye minnettarız. İşbirliği ve dayanışma, bölgenin geleceği için vazgeçilmezdir" şeklinde konuştu.

SURİYE ORDUSU İLE ASKERİ DANIŞMANLIK İMZALANDI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, Dışişleri Bakanı Şeybani ve Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin Salemeh ile görüştü. Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'den yapılan paylaşımda "İkili savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmenin ardından Bakan Yaşar Güler ile Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra tarafından Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası imzalandı" denildi.