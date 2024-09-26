Kurtulmuş, St. Petersburg Yasama Meclisi Başkanı Alexander Belskiy ile görüştü

"RUSYA VE TÜRKİYE BENZER BİR TUTUM İÇERİSİNDE"

Türkiye ve Rusya'nın jeostratejik önemi, tarihsel derinlikleri ve uluslararası ilişkiler bakımından sahip olduğu potansiyeller açısından benzerlikler taşıyan kardeş, müttefik, komşu iki ülke olduğunu aktaran Kurtulmuş, yaptığı görüşmeler çerçevesinde Türkiye ve Rusya'nın bu dönemde karşılaşılan konulara benzer yaklaşımlar taşıdığını teyit ettiklerini söyledi.

İsrail'in bir yıla yakın bir süredir Gazze'de işlediği insanlık suçlarının önlenmesi, uluslararası toplumun bu konuda harekete geçirilmesi konusunda Rusya ve Türkiye'nin benzer bir tutum içerisinde olduğunu ifade eden Kurtulmuş, bölgesel ve küresel sorunların dışında ikili ilişkiler bakımından da pozitif bir ivmenin yakalandığı dönemde olunduğunu vurguladı.