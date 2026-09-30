Kurtulmuş’tan Portekiz’de işbirliği temasları
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindeki parlamento heyetiyle birlikte ziyarette bulunduğu Portekiz'in başkenti Lizbon'da Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı Jose Pedro Aguiar- Branco tarafından resmi törenle karşılandı. Kurtulmuş, görüşmeye ilişkin, "Diplomatik ilişkilerimizin yeniden tesisinin 100'üncü yıldönümüne denk gelen karşılıklı ziyaretlerimizin, parlamentolarımız arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra ülkelerimiz arasındaki dostluk ve işbirliğine de önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Parlamentolarımız arasındaki işbirliği imkânlarını ele aldığımız görüşmelerimizde, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk" dedi.
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