Kurtuluş ve dirilişin adı Şuşa

Ermenistan'ın 30 yıllık Karabağ işgalinde kaderine terk edilen Türk dünyasının kültür başkenti Şuşa, 6 yıllık restorasyon dönemi ile görkemli günlerine dönmüş durumda. Şuşa'nın yeniden hayat bulduğu bu günlerde, 8 Kasım Zafer Günü'nün altıncı yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ziyareti de şehre ayrı bir hareketlilik kattı. Şehirde dolaşırken gördüğümüz Türk ve Azerbaycan bayrakları, iki ülke arasındaki ortak tarih ve kardeşlik bağının Şuşa'daki yansımalarından biriydi. İşgalin yaralarını yeniden ihya sürecinde kısa sürede saran Şuşa'da geçmişin izleri korunurken geleceğin şehri de adım adım inşa ediliyor. Şuşa'daki ziyaretimizin en önemli duraklarından biri Yukarı Gövher Ağa Camii oldu. Şehrin tarihi merkezinde bulunan cami, Karabağ'ın kültürel ve dinî mirasının en önemli yapılarından biri olarak öne çıkıyor.



TÜRK DÜNYASINA YEŞİL ÜS

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü işbirliği, Karabağ'ın yeniden yeşillendirilmesi için hayata geçirilen önemli bir projeyle yeni bir boyut kazandı. Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan Karabağ bölgesindeki Cebrayıl ilçesinde kurulan Türkiye-Azerbaycan Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi tamamlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı katkılarıyla hayata geçirilen tesis, yılda 2 milyon fidan üretecek. Rana BÜYÜKTAŞ – ANKARA

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