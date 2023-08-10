Kuş logosuna 100 bin dolar

Elon Musk, Twitter'ın X olarak yeniden markalaşmasının ardından şirkete ait eski eşyaları açık artırmada satışa çıkardı. San Francisco'daki merkez binasında bulunan 584 parça arasında sehpalar, büyük boy kuş kafesleri ve viral olmuş resimlerin yağlıboya tabloları yer alıyor. Ayrıca onlarca masa ve sandalye, bir DJ kabini ve bir müzik grubunu donatmaya yetecek kadar müzik aletinin de listede bulunduğu kaydedildi. ABD Başkanı Barack Obama'nın Kasım 2012'de yeniden seçildiğinde attığı tweet'in görüntüsü de satılacaklar arasında. Ünlü kuş logosunun bir heykeli en yüksek teklifi alarak 100 bin dolara satıldı.