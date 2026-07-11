Küstah AP'ye sert Kıbrıs tepkisi
Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'na ilişkin kabul ettiği karara Ankara'dan peş peşe sert tepkiler geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu karar AP'nin itibarını düşürür" dedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız iddialar içeren karar yok hükmündedir" denildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır. Bu sözde kararı kınıyoruz" ifadesini kullandı. ANKARA