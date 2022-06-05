Kutlamalara damga vuran kare! Kraliçe Elizabeth’in hologramı halkı selamladı





KRALİÇE'DEN HALKA TEŞEKKÜR

Kraliçe Elizabeth yayınladığı yazılı açıklama ile halka teşekkür etti. Tahttaki 70 yılın bir ilk olduğuna değinilen açıklamada, "Kraliçeniz olarak 70. yılı nasıl kutlayacağınıza gelince, takip edilecek bir rehber kitap yok. Bu gerçekten bir ilk. Ancak bu kadar çok insanın platin yıldönümümü kutlamak için sokaklara çıkması beni onurlandırdı ve derinden etkiledi. Her etkinliğe bizzat katılmamış olsam da kalbim hepinizle ve ailemin desteğiyle elimden gelen en iyi şekilde size hizmet etmeye kararlıyım. Son günlerde çok belirgin olan nezaket, neşe ve akrabalıktan ilham aldım ve umarım bu yenilenen birliktelik duygusu uzun yıllar boyunca hissedilir. İyi dilekleriniz ve bu mutlu kutlamalarda oynadığınız rol için hepinize en içten teşekkürlerimi sunuyorum" denildi.