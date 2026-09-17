Kutsal topraklara küstah saldırı

Yemen'deki İran destekli Husilerin ilerleyişi sürerken, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar da arttı. Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babülmendep Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi sonrasında bölgede tansiyon günlerdir en yüksek seviyede. Riyad yönetiminden dün yapılan açıklamada ise Husilerin kutsal toprakları hedef aldıkları duyuruldu. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, Yemen'deki Husilere ait bir insansız hava aracını Mekke'nin güneyinde, kutsal kentin yasaklı hava sahasına girmeden imha ettiğini açıkladı.

450 HAVA AKINI

Reuters'ın haberine göre Suudi Arabistan, salı akşamı düşürülen İHA'nın Temmuz 2017'deki balistik füze saldırısından bu yana Husilerin Mekke'yi hedef alan ikinci girişimi olduğunu belirtti. Öte yandan Yemen'deki Husiler, Mekke'yi hedef almadıklarını açıkladı. Husiler, Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağını düşürdüklerini öne sürdü. Yemen'deki ayrılıkçı Husiler ayrıca Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'nun Yanbu kentindeki tesisi ile Hamis Muşayt Hava Üssü'nü balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını açıkladı. Suudi Arabistan'ın Yemen'de 450'den fazla hava saldırısı düzenlediğini de öne sürdüler. ABD ise "İran'ın yanı sıra Yemen'deki Husilerin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırı tehditleri, terör eylemleri" ve yerel yasalardan doğan riskleri gerekçe göstererek vatandaşları için Suudi Arabistan'a yönelik seyahat uyarısını 3. seviyeye çıkardı.

CİBUTİ'DEN DESTEK TALEBİ

Yemen'deki çatışmalardan kaçan binlerce sivilin sığındığı Cibuti yönetimi savaş mağdurlarına destek için Birleşmiş Milletler'e yardım çağrısı yayınladı.



'GÖZYAŞI KAPISI' KÜRESEL ENERJİ KRİZİNİ TETİKLEYEBİLİR

Dünya petrol ticareti için kritik önemde olan bölgelerdeki tansiyon her geçen gün yükseliyor. Halihazırda ABD ve İsrail'in saldırı nedeniyle Hürmüz Boğazı krizi sürüyor. İran'ın masadaki elini güçlendirmek isteyen Husiler ise Babülmendep Boğazı'nı kontrol etmek için saldırıya geçti. Arapça'da geçmişte yaşanan gemi kazaları nedeniyle "Gözyaşı Kapısı" olarak bilinen Babülmendep Boğazı, Kızıldeniz'in güney ucunda bulunuyor ve Kızıldeniz'i Hint Okyanusu'ndaki Aden Körfezi'ne bağlıyor.





TÜRKİYE'DEN MEKKE'YE SALDIRIYA SERT TEPKİ

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Husilerin, Mekke'yi hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısını kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Husilerin, kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz" ifadesi kullanıldı. Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve güvenliğine olan desteği teyit edildi. Açıklamada, "Bölgesel istikrarı ve güvenliği de tehdit eden bu saldırıların derhal sona erd-i rilmesi ve gerilimi daha da tırmandırmaya matuf her türlü eylemden kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu. AK Parti Sözcüsü Çelik de yaptığı açıklamada, "Mekke'yi hedef alan saldırı girişimini lanetliyoruz. Mekke-i Mükerreme'ye saygısızlık, tüm Müslümanlara saygısızlık yapmak anlamına gelir" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör