Kutup ayısını uyandırana ceza
Norveç'e bağlı Svalbard Adaları'nda karada uyuyan bir kutup ayısını geminin sis düdüğünü çalarak kasten rahatsız eden bir kişiye yaklaşık 5 bin 300 dolar ceza kesildi. Norveç ile Kuzey Kutbu arasında yer alan Svalbard takımadalarında, seyir halindeki bir teknede bulunan kişi, kıyıda uyuyan bir kutup ayısını fark etti. Kutup ayısını uyandırmak amacıyla denizcilikte yalnızca uyarı için kullanılan yüksek sesli sis düdüğünü çalan kişi, hayvanın uyanıp bölgeden uzaklaşmasına neden oldu. İnceleme sonucunda, eylemin kasıtlı olarak gerçekleştirildiği ve koruma altındaki hayvanı doğrudan rahatsız ettiği belirlendi. Yetkililer, eylemi gerçekleştiren şahsa 50 bin Norveç kronu (5 bin 300 dolar) idari para cezası uyguladı.