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Giriş Tarihi: 27.11.2021

Kütüphaneden alınan kitap 110 yıl sonra iade edildi

Kütüphaneden alınan kitap 110 yıl sonra iade edildi
ABD'nın Idaho eyaletindeki Boise Halk Kütüphanesi'nden son çıkışı 1911'de yapılan kitap, 110 yıl sonra 16 Kasım'da kütüphaneye geri gönderildi. ABD'li yazar Kate Douglas Wiggin'in New Chronicles of Rebecca (Rebecca'nın Yeni Günlükleri) adlı kitabı, Boise Halk Kütüphanesi'ne bağlı Carnegie Halk Kütüphanesi'nden alınmıştı. Kütüphane asistanı Anne Marie Martin, "Hepimiz çok şaşırdık. Bu kitabın hikayesi nedir ve nasıl buraya geldi? Birinin kolilerinde miydi, biri vefat mı etti, taşındılar mı, ne oldu? Asla bilemeyeceğiz ama bir sürü eğlenceli hikâye hayal edebiliriz" dedi. Kitap öncelikle Garden City bölgesindeki kütüphanede ortaya çıktı. Burada üzerindeki Boise Halk Kütüphanesi etiketini gören çalışanlar, kitabı bu kütüphaneye yönlendirdi. Kitabı kimin aldığı ya da iade ettiği bilinmiyor.
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Kütüphaneden alınan kitap 110 yıl sonra iade edildi
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