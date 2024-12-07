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Giriş Tarihi: 7.12.2024 14:58 Son Güncelleme: 7.12.2024 15:03

Kuveyris Hava Üssü’nden yeni görüntüler! İşte rejimin harekat planı

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ muhaliflerin ele geçirdiği Kuveyris Hava Üssü’ne girdi. Rejim güçlerinin çekilirken geride bıraktığı harekat planı dikkat çekti. İşte tüm detaylar…

Kuveyris Hava Üssü’nden yeni görüntüler! İşte rejimin harekat planı

Suriye'de Esad rejimine muhalif grupların ilerleyişi sürüyor. Suriye Milli Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Halep'in doğu kırsalındaki Kuveyris Askeri Hava Üssü'nün kontrolünün geçtiğimiz günlerde ele geçirildiğini duyurmuştu.

İŞTE REJİMİN HAREKAT PLANI!

A Haber ekibinden Mehmet Geçgel ve Mehmet Ali Bağ, muhaliflerin kontrolü ele geçirdiği Kuveyris Hava Üssü'ne girdi. Rejim güçlerinin üsten çekilirken izlediği dikkat çekici hareket planı görüntülendi.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

İşte rejimin harekat planı! A Haber Kuveyris Hava Üssü'ne girdi

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

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Kuveyris Hava Üssü’nden yeni görüntüler! İşte rejimin harekat planı
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