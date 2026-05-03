Kuveyt Dışişleri Bakanı Türkiye’ye geliyor: İki ülke arasındaki iş birliği geliştirilecek

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Kuveytli mevkidaşı Cerrah el-Ahmed es-Sabah ile yapacağı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileri düzeye taşınmasını teminen tesis edilen mekanizmaların güçlendirilmesine yönelik adımları ele alacağı öngörülüyor.

Bölgedeki güncel gelişmeler çerçevesinde başta askeri ve savunma ile bağlantısallık alanlarındaki iş birliğinin önemini vurgulaması beklenen Fidan'ın, artan bölgesel ve küresel sınamalar karşısında birlikte hareket edilmesinin ve bölgesel sahiplenme anlayışının tahkim edilmesinin gerekliliğine dikkati çekeceği değerlendiriliyor.

Fidan'ın ABD ile İran arasındaki müzakerelerin olumlu sonuçlanması ve savaşın bir an önce sona erdirilmesi için Türkiye'nin taraflarla sürekli temas halinde olduğunu ve devam eden sürece yapıcı katkı sunmayı sürdürdüğünü dile getirmesi, Körfez'de İran'ın saldırılarına en fazla hedef olan ülkelerden Kuveyt'in sağduyuyla hareket etmesinin savaşın yayılmasını engellediğini kaydetmesi bekleniyor.

Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin kalıcı olarak yeniden tesisinin önem arz ettiğini yineleyecek Fidan'ın, İsrail'in istikrarsızlık ve çatışmaları bölgeye yayma politikalarını sürdürdüğünü ifade edeceği öngörülüyor.

Fidan'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'deki ateşkes ihlalleri ile Batı Şeria'daki hukuksuz eylemlerini sürdürdüğünü ve iki devletli çözümü ortadan kaldırmaya yönelik adımlarına hız verdiğini vurgulayacağı tahmin ediliyor.

Gazze'de barış anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi ve insani durum ile yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade edeceği öngörülen Fidan'ın, bu çerçevede Türkiye ve Kuveyt'in kurucu üyeleri arasında bulunduğu Barış Kurulunun çalışmaları hakkında da istişarelerde bulunması bekleniyor.

Bakan Fidan'ın, uluslararası toplumun İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesine ve insani krizi daha da ağırlaştırmasına izin vermemesi gerektiğini kaydedeceği öngörülüyor.