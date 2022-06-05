Kuveyt’ten Hz. Muhammed’e hakaret içeren paylaşımlar nedeniyle Hindistan’a protesto notası!

BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın, Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımının ardından Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Hindistan Büyükelçisi Sibi George'un Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve Jindal'ın Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşımından ötürü kendisine protesto notası verildiği ifade edildi.

Öte yandan Jindal'ın partideki görevine son verilmesinden memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamada, hakaret içerikli söz konusu paylaşımlar nedeniyle açık bir özür beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, bu tür açıklamaların İslam'ın Hindistan dahil tüm dünyada medeniyet inşasında üstlendiği rolden ve taşıdığı barış misyonundan habersiz olmaktan kaynaklandığı vurgulandı.

Bu açıklamaların cezasız kalmasının nefreti ve radikal söylemi artırdığı ve ılımlı unsurları baltaladığı kaydedildi.

HAZRETİ MUHAMMED'E HAKARET İÇERİKLİ İFADELER KULLANANLAR GÖREVLERİNDEN ALINDI

Hindistan'da, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle BJP Sözcüsü Nupur Sharma'nın görevine son verildiği ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın da partiden ihraç edildiği bildirilmişti.

Sharma hakkında, 3 Haziran'da katıldığı televizyon programında, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanması üzerine partisi tarafından görevden uzaklaştırma kararı verilmişti.

Sözcü Sharma'nın yanı sıra Naveen Kumar Jindal da sosyal medyada "dini değerleri aşağıladığı" gerekçesiyle partiden ihraç edilmişti.

TEPKİLER ÜZERİNE SHARMA ÖZÜR DİLEDİ

Sharma gelen tepkiler üzerine Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kimsenin duygularını incitmek istemedim. Eğer sözlerimle insanları kırdıysam sözlerimi geri alırım." ifadelerini kullandı.

Partiden ihraç edilen Jindal ise partinin kararının önemli olduğunu belirterek, kendisini partiye adayan bir kişi olduğunu söyledi.