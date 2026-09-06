Kuyruklu yıldızın muhteşem doğuşu
Gök bilimciler, 2004 yılında keşfedilen "450P/LONEOS" adlı cismin, Güneş'e yaklaştıkça aktif bir kuyruklu yıldıza evrilme süreci adım adım görüntülendi. Bilim insanları uzun süredir bu hareketsiz buz kütlelerinin zamanla Jüpiter ailesi kuyruklu yıldızlarına dönüştüğünü varsaysa da bu süreç şimdiye kadar doğrudan kaydedilememişti. Bu nadir keşif, Güneş Sistemi'nin oluşumundan bu yana korunan ilkel gök cisimlerinin evrimindeki kayıp halkayı aydınlatıyor.
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