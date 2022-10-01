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Haberler Dünya Haberleri Kuzey Akım 2 boru hattındaki sızıntının durduğu duyuruldu
Giriş Tarihi: 1.10.2022 21:56 Son Güncelleme: 1.10.2022 21:57

Kuzey Akım 2 boru hattındaki sızıntının durduğu duyuruldu

AA
Kuzey Akım 2 boru hattındaki sızıntının durduğu duyuruldu

Baltık Denizi'nde Danimarka'nın Bornholm Adası'nın güneydoğusundaki Kuzey Akım 2 gaz boru hattında yaşanan sızıntının durduğu açıklandı. Sızıntıyla ilgil kaza ve sabatoj iddiaları ortaya atılmıştı.

Danimarka Enerji Ajansının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kuzey Akım 2 boru hattını işleten şirket tarafından, Rusya'dan Almanya'ya uzanan boru hattındaki basıncın dengelendiği konusunda bilgilendirildikleri bildirildi. Bunun boru hattındaki sızıntının durduğuna işaret ettiği belirtildi.

SABOTAJ İHTMALİ GÜNDEMDEYDİ

Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında üç sızıntının olduğu bildirilmiş, gemilerin bölgeye yanaşmaması uyarısı yapılmıştı. İki ülke de sızıntıların kaza değil, kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı.

AB DE "KASITLI EYLEM" OLARAK AÇIKLAMIŞTI

AB de Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını bildirmişti.

KUZEY AKIM 1'DEKİ GAZ SEVKİYATI DURMUŞTU

Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatları, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos'ta durdurulmuştu.

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Kuzey Akım 2 boru hattındaki sızıntının durduğu duyuruldu
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