Kuzey Akım 2 iddiaları ses getirmişti: ABD’den flaş açıklama!

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, medya kuruluşu Politico'nun, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'na yönelik, "yaptırımların kaldırılacağı" iddiasını reddetti. Rubio, X sosyal medya hesabından, ABD'nin, Rusya-Ukrayna barış müzakereleri kapsamında Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'na yönelik yaptırımları kaldıracağının iddia edildiği Politico'nun haberine ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu iddianın "kesin surette yanlış" olduğunu savunan Rubio, "Ne ben ne de (ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi) Steve Witkoff, Ukrayna ile yapılacak bir anlaşmanın parçası olarak Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda herhangi bir görüşme yaptık." ifadesini kullandı.