Kuzey Akım’da dördüncü sızıntı

Rusya gazını Avrupa Birliği sınırlarına taşıyan boru hatlarındaki sızıntıların sayısı 4'e çıktı. İsveç son sızıntının Kuzey Akım 2 boru hattında tespit edildiğini duyurdu. Danimarka da karasularından geçen boru hattında 2 farklı sızıntı olduğunu bildirdi. Danimarka Savunma Bakanlığı da en büyüğü bir kilometre çapında olan sızıntıların görüntülerini paylaştı. BBC'nin haberine göre sızıntıların ardından, şu anda Avrupa'nın en büyük doğalgaz tedarikçisi haline gelen Norveç, önemli altyapı tesislerini korumak için orduyu görevlendireceğini duyurdu. AB, ABD ve NATO, hasarın kasten verildiğine yönelik açıklamalar geliyor ancak doğrudan Rusya suçlanmıyor. NATO'dan dün "Boru hatlarına yönelik sabotaj kararlı karşılık bulacak" açıklaması yapıldı.Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Benzeri görülmemiş bir gelişme yaşandı ve bu muhtemelen devlet düzeyinde bir tür terör eylemi gibi görünüyor. Bu, acil araştırma gerektiren son derece tehlikeli bir durumdur" dedi. Rusya'dan daha önce yapılan açıklamalarda da üstü kapalı şekilde ABD suçlanmıştı.