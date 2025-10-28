Kuzey Avrupa ülkelerinden Rusya'ya gözdağı: Korkmuyoruz ve hazırlıklıyız!

Kuzey Avrupa ülkelerinin liderleri, İsveç'in başkenti Stockholm'de, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de katılımıyla gerçekleştirilen Kuzey Avrupa Konseyi'nde, Rusya'yı bölgenin bir numaralı tehdidi olarak nitelendirdi. Ayrıca liderler, Rusya'ya karşı “Korkmuyoruz ve hazırlıklıyız.” mesajı verdi.

Kuzey Avrupa ülkeleri liderleri, İsveç'in başkenti Stokcholm'de AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen'in de katılımıyla gerçekleştirilen Kuzey Avrupa Kurulu (Nordic Council) toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'in yanı sıra İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Faroe Adaları Başbakanı Aksel Vilhelmson Johannesen ve İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir katıldı. Toplantının ev sahipliğini üstlenen İsveç Başbakanı Kristersson, basın toplantısının açılışında, Avrupa ve İskandinav iş birliğinin her zaman olduğundan daha önemli olduğu bir dönemde ortak güvenlik ve rekabet gücünü artırma konularını ele aldıklarını söyledi. AB Komisyonu Başkanı Leyen, "Hazırlıklı olma ve rekabet gücü gibi konuların yanı sıra temiz teknolojide işbirliği ve Ukrayna'ya güçlü desteğin nasıl sürdürülebileceği" konularını ele aldıklarını ifade etti.

"İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA EN BÜYÜK TEHDİTLE KARŞI KARŞIYAYIZ" Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, "Şu anda İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük tehditle karşı karşıyayız. Rusya, toplumlarımızı zayıflatmaya ve bizi bölmeye çalışıyor. Ancak bilmeliler ki, asla başarılı olamayacaklar" ifadelerini kullandı. Frederiksen, "Öncelikle Ukrayna'ya güçlü desteğimizi sürdürmemiz gerekiyor. Ukrayna, tüm AB ve kıta Avrupası için ilk savunma hattıdır" dedi. Avrupa'nın yeniden silahlanması gerektiğini vurgulayan Frederiksen, "Artık iddialı bir savunma yol haritamızın olmasından çok memnunum. En geç 2030 yılına kadar kendimizi savunabilecek konumda olmalıyız. İskandinav ülkeleri olarak, savunma hazırlığı konusunda çok daha yakın işbirliği yapmak istiyoruz" diye konuştu.