Kuzey Gazze ölüm kapanı

Soykırımcı İsrail, bir yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırmaya devam ediyor.16 gündür kuşattığı, yardım girişlerini engelleyip aç susuz bıraktığı 400 bin kişinin bulunduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyi ise tam bir ölüm kapanına dönüştü. Binlerce Filistinli bir yandan barbar İsrail'in bombalarından bir yandan da açlık, susuzluk ve salgın hastalıklarla boğuşuyor. İşgal ordusu, okul hastane demeden her yeri vuruyor ve hareket eden her şeyi hedef alıyor. Beyt Lahiya beldesinde bulunan Endonezya Hastanesi'nin bombalanması sonucu elektriksiz kalan hastanede 2 hasta hayatını kaybetti. Saldırılarda 40 hasta ve sağlık personeli yaralandı. Cibaliya bölgesine düzenlenen saldırılarda 6 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail ordusunun önceki gün Meşru Beyt Lahiya bölgesine düzenlediği saldırıda ise ölü sayısı çoğu çocuk ve kadın 87'ye yükseldi. 40'tan fazla da yaralı var.Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail'in Beyt Lahiya'ya düzenlediği hava saldırıları kınadı. Bölgede "korkunç sahneler" yaşandığını ve "Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığını" söyledi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu yiyecek, su veya ilaç almak için kuşatma altındaki bölgeleri terk etmeye çalışan herkesi hedef alıyor. Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin kuzey sakinlerini bombardıman altında göçe veya toplu ya da bireysel katliamlarla karşı karşıya kalmaya zorlayarak, "mutlak ölümü" dayattığını belirtti. İsrail ordusu, son 24 saatte '7 katliam yaptı'. 84 kişi öldü, 158 kişi de yaralandı. Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus yakınlarındaki İsrail saldırısında altyapıyı onarmak için seyahat eden 4 su mühendisi ve bir işçinin öldüğünü bildirdi. Böylece İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 42 bin 603'e, yaralananların sayısı da 99 bin 795'e çıktı. Öte yandan Fetih Hareketi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden katliamlarının durdurulması için Arap ülkelerine ve uluslararası topluma acil eylem çağrısı yaptı.Al Jazeera'ya konuşan Ortadoğu Enstitüsü'nden siyasi analist Hasan Mneimneh, ABD'nin, Filistinlilere karşı savaşını sürdürmesine olanak tanıyan silahları sağlayarak İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşına ortak olduğunu söyledi. İsrail'in amacının Gazze'yi tamamen boşaltmak olduğunu belirten Mneimneh "İsrail, bu operasyonlarla Gazze Şeridi'ni tümüyle insansızlaştırmak istiyor" dedi.Katil İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'daki baskın ve saldırıları sürüyor. İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde bir Filistinliyi askeri araçla ezerek öldürdü. Öte yandan baskınlarda en az 30 Filistinli gözaltına alındı. Dün Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında silahlı çatışma çıktı. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri 165'i çocuk 759 kişi İsrail saldırısında öldü.'Gazze kasabı' İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kayserya kasabasındaki özel konutuna insansız hava aracı (İHA) ile saldırısı düzenlenmesinin ardından ülkedeki gerilim sürüyor. İsrail, suikast girişimi sonrası Lübnan'a saldırılarını yoğunlaştırdı. İşgalci İsrail ordusu, Beyrut'ta Hizbullah'ın istihbarat karargâhının yanı sıra yer altı silah üretim atölyesini bombalandığını iddia etti. Ayrıca savaş uçaklarının Tibnin bölgesine düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın güney cephesinde "önemli bir lider" olduğu öne sürülen Hac Abbas Selame ile Rida Abbas Avade ve Ahmed Ali Hüseyin'in öldürüldüğü savunuldu. Öte yandan bölge sakinleri İsrail'in üsleri değil sivil konutları vurduğunu bildirdi. Dün Lübnan'ın güneyine düzenlenen saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Netanyahu'nun konutuna İHA saldırısından İran'ı sorumlu tutarken İran, İHA'nın Hizbullah tarafından atıldığını öne sürdü.Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, çevre mahallelere düzenlediği yoğun hava saldırıları eşliğinde Sur kentinin Dahira beldesine sızma girişimi gerçekleştirdiği belirtildi. Sızma girişimi sırasında "İsrail askerleri ile bölgedeki direniş grupları arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı" ifade edildi.