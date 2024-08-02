Kuzey İrlanda’da İslam karşıtlığı yükseliyor

Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda'da bazı sosyal medya hesaplarından hafta sonu İslam karşıtı gösterilerin düzenlenmesi için yapılan çağrılar polis tarafından araştırılıyor. İngiltere'de 29 Temmuz'da Southport'taki bıçaklama olayı sonrası aşırı sağcı grupların ülkenin farklı bölgelerinde düzenlediği şiddet eylemlerinin ardından Kuzey İrlanda'da da insanları sokağa çağıran paylaşımlar yapıldı.

Kuzey İrlanda Emniyet Müdürü Jon Boutcher, söz konusu paylaşımlardan haberdar olduklarını ve kınadıklarını belirtti. Paylaşımları İslam karşıtı grupların "zehirli saçmalıkları" olarak nitelendiren Boutcher, halkı bu tür söylemleri reddetmeye çağırdı.Bouther, paylaşımların arkasında kimin olduğunu hala anlamaya çalıştıklarını kaydederek, "Sosyal medyada kendilerini gösteren belirli bir örgüt yok, bu da bu saçmalığı yapan insanların korkak doğasını tanımlıyor." dedi.

Emniyet Müdür Yardımcısı Bobby Singleton da başkent Belfast'taki belediye binasında toplanma ve ardından yürüyüş çağrısı yapan sosyal medya paylaşımlarından haberdar olduklarını ifade etti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, dün yaptığı açıklamada, Southport'taki bıçaklama olayı sonrası aşırı sağ grupların düzenlediği şiddet eylemlerinin ardından ülke genelinde bu tür olaylarla mücadele etmek üzere polis birimi kurulacağını duyurmuştu.

AŞIRI SAĞCILAR CAMİYE SALDIRDI

Southport'ta 29 Temmuz'da dans okuluna giren kişinin bıçaklı saldırısında 3 çocuk yaşamını yitirmiş, 8'i çocuk 10 kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından polis, Cardiff doğumlu 17 yaşındaki zanlıyı olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçakla yakalamıştı. Şüphelinin kimliği açıklanmazken aşırı sağcı gruplara yakın haber siteleri ve sosyal medya kullanıcıları, saldırganın adının "Ali" olduğunu ve ülkeye geçen yıl kaçak olarak geldiği haberlerini paylaşmıştı. Bunun üzerine kentte toplanan aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi yandaşları, Southport Islamic Society Camisi'ne saldırmıştı. Olaya müdahale etmek isteyen polise de saldıran aşırı sağcılar, bir polis minibüsünü ateşe vermişti.

Aşırı sağcıların saldırısı sonucu 53 polis ile 3 polis köpeği yaralanmış, 4 kişi gözaltına alınmıştı. Başkent Londra'da da çarşamba akşamı aşırı sağcılar eylem düzenlemiş, 100'ün üzerinde kişi şiddet, sağlık çalışanlarına saldırı ve eylem şartlarını ihlal suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Öte yandan, saldırganın hakim karşına çıkmasının ardından isminin açıklanması konusunda getirilen kısıtlama kaldırılmış ve zanlının 7 Ağustos 2006 doğumlu "Axel Muganwa Rudakubana" olduğu açıklanmıştı. Galler'in başkenti Cardiff'te dünyaya gelen saldırganın 2013'te Southport bölgesine taşındığı kaydedilmişti.