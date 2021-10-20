Kuzey Kore açıkladı! Denizaltıdan yeni tip balistik füze fırlattılar

Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması çağrısı yapan üçlü, bu konuda "diplomatik çabaların" sürdürülmesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarının tam olarak uygulanmasında anlaştı.

15 VE 28 EYLÜL DENEMELERİ

Dün Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kuzey Kore tarafından iki balistik füze denemesinin yapıldığını, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını söylemişti.