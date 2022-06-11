Kuzey Kore bir ilke imza attı! Ülke tarihine geçti…

Kim Jong-un başkanlığındaki Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi'nin genişletilmiş genel kurul toplantısında yapılan atamanın, Pyongyang'ın yeni bir nükleer deneme yapmasının beklendiği dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti. Hui, uzun süredir Kuzey Kore'nin nükleer silah programı ve ABD ile yürütülen müzakereler konusunda görev alıyordu.

Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi toplantısında konuşma yapan Kim Jong-un, "Nefsi müdafaa hakkının, partinin güce karşı güç ilkesini ve egemenliği savunma kararlılığını yansıttığını" ifade ederken, ülkesinin egemenlik haklarını korumak için askeri gücü ve savunma kapasitesini artırmaya yönelik hedeflerini de açıkladı.