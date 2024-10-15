Kuzey Kore birlikleri Güney’e giden yolları havaya uçurdu

Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki gerilim yükseliyor. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin, iki ülkeyi birbirine bağlayan Gyeongui ve Donghae yollarının bir kısmını patlattığını belirterek "yolların bağlantısını kesmenin amaçlandığını" kaydetti. Güney Kore'den askeri yetkililer nisanda Kuzey Kore'nin, iki Kore'yi birbirine bağlayan ve DMZ içerisinde yer alan yollara mayın döşediğini tespit ettiklerini bildirmişti. Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore, güney sınırındaki topçu birliklerine Güney Kore'den gelecek insansız hava araçlarına (İHA) ateş emri vermişti.