Kuzey Kore kurucu liderinin küçük kardeşi Kim Yong-ju öldü

Kuzey Kore devlet medyasında çıkan haberlere göre, bir zamanlar ülkenin iki numarası olarak gösterilen kurucu lideri Kim Il-sung'un küçük kardeşi Kim Yong-ju öldü.

KİM JONG-UN TAZİYE ÇELENGİ GÖNDERDİ

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kim Il-sung'un torunu olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ölüm nedeniyle derin taziyelerini ilettiğini ve taziye çelengi gönderdiğini aktardı.

ÖLÜMÜNE DAİR PEK BİR ŞEY BİLİNMİYOR

KCNA'nın yayımladığı taziye mesajında, "Kim Yong-ju, İşçi Partisinin çizgisini ve politikalarını uygulamak için özveriyle mücadele etti, parti ve devlet görevlerinde çalıştığı uzun yıllarda, sosyalist inşanın hızlanması ve Kore tarzı devlet düzeninin gelişmesine katkı sağladı." ifadelerine yer verildi. Haberde, Kim Yong-ju'nun nerede ve ne zaman öldüğüne dair bilgi paylaşılmazken, Seul Birleşme Bakanlığı kayıtlarına göre Kim Yong-ju'nun 1920'de doğduğu belirtildi.