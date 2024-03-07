Kuzey Kore lideri Kim Jong-un düğmeye bastı: Orduya yeni emir!

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, askeri üssü, Güney Kore ve ABD'nin Kuzey Kore'nin "nükleer ve füze tehditlerine" karşı caydırıcılığı güçlendirmek amacıyla icra edilen "Özgürlük Kalkanı" tatbikatının başlamasından iki gün sonra ziyaret etti.

Kim'in ülkenin batısındaki üsse yaptığı ziyarette eğitim tesislerini ve askeri birliklerin eğitimlerini denetlerken orduya "ezici güce" sahip düşmanları ve onların "savaşın fitilini ateşlemeye yönelik en ufak girişimlerini" kontrol altına almak için savaş kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik tatbikatları artırma direktifinde bulundu.

Güney Kore ve ABD arasındaki ortak tatbikatı kınayan Kim, bu ülkelerin "ağır bedel" ödeyeceği uyarısında bulundu.