Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında şok iddia: Tüm fotoğrafları kaldırttı

120 KİLOYA DÜŞTÜ

Milletvekili Kim Byung-kee, Kim'in sağlığının kötü olduğu konusundaki söylentilerin asılsız olduğunu belirterek, İstihbarat Servisi'nin parlamento brifinginde Kim'in ağırlığının yaklaşık 140 kilogramdan 120'ye düştüğünü belirttiğini söyledi. İstihbarat Servisi daha önce de Kim'in yaklaşık 170 santimetre boyunda olduğunu kaydetmişti.