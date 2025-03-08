Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’dan yeni ’nükleer’ emri: O fotoğrafları ilk kez yayınladılar

Ülkesinin deniz gücünü daha da geliştirerek Kore Yarımadası ve çevresinde güvenliği tesis edeceklerini söyleyen Kim, "Deniz kuvvetlerimizin savunma kabiliyetleri herhangi bir sınırlama olmaksızın gerekli tüm sularda tam olarak kullanılacak" uyarısında bulundu.

KİM NÜKLEER ENERJİLİ DENİZALTI ÜRETME TALİMATI VERMİŞTİ Kuzey Kore, 2023 yılında nükleer füze fırlatma kapasitesine sahip bir denizaltının üretimini tamamladığını duyurmuştu. "Hero Kim Kun Ok" adlı bu denizaltının nükleer enerji ile çalışmadığını vurgulayan uzmanlar, denizaltının işlevselliğine de şüpheyle yaklaşmıştı. Kim ise nükleer enerji ile çalışan bir denizaltı da dahil olmak üzere daha fazla denizaltı üretilmesi talimatını vermişti.