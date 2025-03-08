Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'dan yeni 'nükleer' emri: O fotoğrafları ilk kez yayınladılar
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, nükleer güçle çalışan balistik füze denizaltısının yapım süreci hakkında yetkililerden bilgi alarak, deniz kuvvetlerinin nükleer silahlarla donatılması talimatını verdi. Kim, "Deniz kuvvetlerimizin savunma kabiliyetleri herhangi bir sınırlama olmaksızın gerekli tüm sularda tam olarak kullanılacak" uyarısında bulundu. Pyongyang, nükleer güçle çalışan denizaltının fotoğraflarını da ilk kez kamuoyu ile paylaştı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, gemi ve denizaltıların üretildiği bir tersaneyi ziyaret ederek denetimlerde bulundu. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre, üretimi devam eden gemiler ve nükleer güçle çalışan balistik füze denizaltısı hakkında yetkililerden bilgi alan Kim, deniz kuvvetlerinin nükleer silahlarla donatılması talimatını verdi.
Burada yaptığı konuşmada Kuzey Kore'yi çevreleyen denizlerdeki zorlu güvenlik ortamına dikkat çeken Kim, "Deniz egemenliği ulusal egemenliğin önemli bir parçasıdır. Deniz kuvvetlerinin çağa uygun olarak geliştirilmesi ve nükleer silahlarla donatılması, ulusal savunma stratejimiz için büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.
"TEHDİTLERE ASLA GÖZ YUMMAYACAĞIZ"
Ancak yüksek caydırıcılık yeteneklerine sahip bir deniz gücünün ülkenin egemenliğini koruyabileceğini vurgulayan Kim, "Bölgeye devasa stratejik varlıklarını konuşlandırmayı sürdüren düşmanların deniz ve su altındaki tehdit oluşturan faaliyetlerine asla göz yummayacağız" dedi.