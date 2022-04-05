Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşinden tehdit mesajı: Nükleer silahları…

Güney'in "askeri çatışmayı tercih etmesi" olasılığına karşı Kim, "Bu durumda nükleer saldırı güçlerimiz kaçınılmaz olarak görevlerini yerine getirecektir" şeklinde konuştu.

Bunun "sadece bir tehdit olmadığını" vurgulayan Kim, muhtemel bir savaşın önlenmesinin "öncelikleri" arasında yer aldığını ancak "savaş halinde korkunç saldırılar başlayacağını ve Güney Kore ordusunun 'neredeyse tam imha' kaderiyle yüzleşeceğini" ileri sürdü.