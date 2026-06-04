Kuzey Kore liderinden dikkat çeken nükleer açıklaması: Nükleer malzeme üretim kapasitesi iki katından fazla arttı

Kim, yeni açılan bir nükleer malzeme üretim tesisine gerçekleştirdiği ziyarette, uzun vadeli üretim planına ilişkin bilgi aldı.

NÜKLEER MALZEME ÜRETİM KAPASİTESİ İKİ KATINDAN FAZLA ARTTI

Ülkesinin nükleer malzeme üretim kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kim, Kuzey Kore'de silah yapımında kullanılan nükleer malzeme üretim kapasitesinin 5 yıl öncesine kıyasla iki katından fazla arttığını belirtti.

Kim, ülkenin "nükleer savaş caydırıcılığını" hem nitelik hem de nicelik açısından güçlendirme ihtiyacının giderek arttığını ifade etti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) Kim'in, santrifüj salonu olduğu değerlendirilen bir tesiste dar koridorlarda yürürken görüntülendiği fotoğrafları yayınladı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör