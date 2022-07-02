Kuzey Kore resti çekti! G7 ülkelerine gözdağı

G7 ülkelerinin liderleri tarafından yasa dışı balistik füze denemelerini durdurmaya çağrılan Kuzey Kore hükümeti, "Silah programımız öz savunma faaliyeti, geri adım atmayacağız" açıklamasında bulundu. G7 ülke liderleri tarafından yayınlanan bildiride, Kuzey Kore'nin sürekli ve yasa dışı balistik füze denemelerinin şiddetle kınanmasının ardından Pyongyang'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (DPRK) Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Örgütler Dairesi Başkanı Jo Chol Su, devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) aracılığıyla yaptığı açıklamada G7 ülkelerine tepki gösterdi.

G7'nin "ABD ve Japonya da dahil olmak üzere az sayıda devletin çıkarlarını temsil eden bir grup" olarak nitelendiği açıklamada, "G7, hiçbir şekilde uluslararası düzenin savunucusu ve insan haklarının koruyucusu gibi davranmaya uygun değildir" denildi.